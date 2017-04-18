​Омском не хотят руководить: последний кандидат в градоначальники снял свою кандидатуру

Уникальная ситуация сложилась на выборах мэра Омска: город, в котором проживает 1,2 млн человек, рискует остаться без градоначальника. Последний претендент на пост главы города, предприниматель и общественник Андрей Ерошевич, снял свою кандидатуру, передает ТАСС. В городском совете отметили, что на заседании совета, которое намечено на 19 апреля, выборы могут быть признаны несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов.

Изначально в списке кандидатов на пост мэра было 23 претендента. Однако комиссия отказала в регистрации шести кандидатам из-за отсутствия необходимых документов. Зампредседателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков, который считался главным претендентом на пост мэра, снялся с выборов 13 апреля по состоянию здоровья. 17 апреля стало известно, что Следственный комитет возбудил в отношении чиновника уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Из оставшихся 16 кандидатов комиссия по выборам мэра 14 апреля выбрала двоих, которые должны были быть представлены депутатам горсовета для окончательного выбора главы Омска. Однако 17 апреля министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов отказался от избрания на пост мэра, оставив Андрея Ерошевича единственным претендентом на эту должность.

Полномочия действующего мэра Омска Вячеслава Двораковского истекают 11 июля.