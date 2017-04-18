​В Югре заработала «Система-112»

В Югре началась промышленная эксплуатация «Системы-112», сообщает министерство связи и массовых коммуникаций РФ.

«С сегодняшнего дня для обеспечения вызова экстренных оперативных служб действует единый номер 112. Соответствующий приказ опубликован на сайте Минкомсвязи России. Пользователи услуг связи Югры в сетях местной телефонной связи и сетях подвижной радиотелефонной связи помимо единого номера 112 также могут вызвать экстренные службы по трехзначным номерам 101, 102, 103, 104. В сетях местной фиксированной телефонной связи также действуют двузначные номера 01, 02, 03, 04», - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по округу во вторник, 18 апреля..

С 1 мая 2017 в регионе также заработает система автоматического определения местонахождения абонента при совершении вызова в «Систему-112». При необходимости оператор «Системы-112» дополнительно сможет запросить фамилию, имя и отчество абонента, год рождения, адрес его регистрации по месту жительства. Согласие пользователя услуг связи на обработку и предоставление его персональных данных в «Систему-112» не требуется. Оператор связи при этом обязан обеспечить защиту переданных данных в соответствии с законодательством РФ.