​Жизнь и имущество в «Югории» застраховали 200 тысяч жителей ХМАО

В 2016 году чистая прибыль государственной страховой компания «Югория», подтвержденная аудиторским заключением ООО «Эрнст энд Янг» (EY), составила 183 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

Услугами компании за этот период воспользовалось более 200 тысяч югорчан. 152 тысячи из них оформили договоры обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Еще 10,5 тысяч застраховали свои машины по полисам добровольного автострахования. 15 тысяч жителей округа защитили с помощью полисов «Югории» свои дома и квартиры от пожаров, затоплений, взрывов и прочих бед. 21,5 тысяча югорчан застраховали в компании свои жизнь и здоровье от несчастного случая.

Страховые сборы компании выросли на 27 процентов по сравнению с 2015 годом и достигли 8245,4 млн рублей. Выплаты составили 3588,9 млн рублей и в сравнении с 2015 годом снизились на 16 процентов.

«В период сложной экономической ситуации далеко не все страховые компании могут выжить, не то что работать с прибылью. За последние два года число российских страховщиков сократилось почти вдвое – до 256, и немногие из них завершили прошлый год с положительным балансом, - отметил депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Андрей Филатов. – Благодаря поддержке акционера, грамотному руководству и усилиям всего коллектива ГСК «Югория» продемонстрировала по итогам года прибыль, увеличила сборы и подтвердила рейтинги надежности. Все это гарантирует ее клиентам, в том числе жителям нашего округа, высокую степень социальной защищенности. Югорчане могут быть уверены, что при наступлении непредвиденных событий «Югория» выполнит свои обязательства в полном объеме, качественно и оперативно».