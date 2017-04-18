​Туроператоры заявили, что цена на отдых в Сочи в этом сезоне выросла на 15 процентов

Туроператоры заявили о повышении стоимости проживания в отелях в Сочи в пределах 15 процентов на предстоящий летний сезон, передает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Эксперты бизнеса отмечают, что в большинстве случаев данное явление объясняется изменением концепции и статуса отелей, например, переходом на систему «все включено».

Представители Национального туроператора АЛЕАН при этом отмечают, что повышение цен меньше всего отразилось на отелях класса люкс - рост цен здесь составил около пяти процентов. Наибольший рост, по данным компании, пришелся на трехзвездочные отели - около 15 процентов и мини-отели — 15-20 процентов. Туроператоры TUI Россия и Coral Travel оценивают подорожание отелей в среднем на 10-15 процентов.

Ранее АТОР опубликовала данные отраслевого отчета НАФИ «Рынок туристических услуг в 2016 году», из которого следует, что половина россиян не готова тратить больше 40 тысяч рублей. От 40 до 60 тысяч рублей готов потратить на отдых в стране только каждый десятый опрошенный. Каждый пятый респондент сообщил, что вообще не готов тратить деньги на отдых в России.