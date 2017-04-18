​Аналитики предсказали подорожание барреля Brent до 65 долларов к концу года

Средняя стоимость барреля нефти марки Brent в четвертом квартале 2017 года может вернуться на уровень 65 долларов, считают аналитики Citigroup. Их выводы публикует Bloomberg. По мнению экспертов, увеличение нефтедобычи в США может быть компенсировано за счет продления срока действия заключенной ранее ОПЕК и ее союзниками сделки по сокращению добычи.

«Ориентируясь на продление соглашения ОПЕК и не входящих в ОПЕК производителей на вторую половину 2017 года и ожидаемое сокращение запасов нефти, мы ожидаем, что во второй половине года нефтяные цены поднимутся выше 60 долларов за барр.», — цитирует прогноз аналитиков РБК.

По их мнению, в четвертом квартале 2017 года средняя стоимость барреля нефти марки WTI может составить 62 доллара, а барреля Brent — 65 долларов, что примерно на 10 долларов выше нынешнего уровня цен.

В то же время эксперты Citigroup предупреждают, что отказ ОПЕК и ее партнеров от продления сделки приведет к резкому падению цен.