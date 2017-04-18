​Опыт Югры по утилизации попутного нефтяного газа отмечен на федеральном уровне

В Торгово-промышленной палате России состоялась конференция «Эколого-экономические аспекты использования попутного нефтяного газа». Ее инициаторами выступили Всемирный фонд дикой природы, Союз организаций нефтегазовой отрасли, Российское газовое общество, Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина и ТТП РФ.

Россия лидирует в мире по объемам сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ). Как отметили участники конференции, это негативно влияет на экосистему страны и, в конечном счете, на здоровье граждан. По словам заместителя директора Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды Александра Соловьянова, при сжигании 10 млрд м3 попутного нефтяного газа на факелах в атмосферу поступает около 3 млн тонн загрязняющих веществ, среди которых доминируют оксиды углерода и азота, метан, сажа.

Крупные компании топливно-энергетического комплекса все активнее внедряют современные стандарты с целью минимизации урона, наносимого окружающей среде при осуществлении производственной деятельности. К 2030 году нефтегазовые корпорации по всему миру направят на решение экологических проблем более 50 миллиардов долларов.

С 2009 года Всемирный фонд дикой природы ведет кампанию по снижению уровня сжигания попутного нефтяного газа. В прошлом году лидерами Рейтинга экологической ответственности нефтегазовых компаний России стали компания «Сахалин Энерджи», «Газпром» и «Сургутнефтегаз».

«Высокий уровень инвестиций в строительство и модернизацию объектов по утилизации попутного нефтяного газа дает возможность «Сургутнефтегазу» удерживать рекордный в отрасли показатель использования ПНГ (с 2012 года – более 99 %), что сводит негативное воздействие на атмосферу до современного технологического минимума», - отметили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

За минувшие три года выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Югры снизились почти в два раза, достигнув минимума.

На конференции директор департамента по недропользованию Югры Сергей Филатов рассказал о том, как на региональном уровне решают проблему утилизации попутного нефтяного газа. Он отметил, что правительством округа реализуются программно-целевые мероприятия по увеличению уровня использования попутного нефтяного газа. «До 2020 года нефтяные компании планируют инвестировать в мероприятия по повышению уровня использования попутного нефтяного газа более 10,5 млрд рублей, и достигнуть результата его использования в 98%», – сообщил он.

На конференции отметили, что сегодня данные об объемах сжигаемого попутного нефтяного газа разнятся и эти расхождения свидетельствуют о необходимости выработки инструмента для дистанционной оценки объемов сжигаемого ПНГ. Поэтому так важно координировать эту работу, поскольку, как отмечали участники дискуссии, речь идёт о самочувствии планеты, а значит каждого из нас. В Год экологии эта тема приобретает особое значение.