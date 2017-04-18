​В Кондинском районе сельчанин поджег дом бывшей сожительницы, на пожаре погиб ее сын

Полицейские Кондинского района задержали подозреваемого в поджоге, в результате которого погиб человек. Пожар произошел в поселке Куминский: в одном из дворов сгорел жилой дом и надворные постройки. На месте пожарища обнаружили тело погибшего 23-летнего парня. Вскоре специалисты выяснили, что это был поджог.

«Опросив очевидцев и свидетелей, оперативники вышли на след предполагаемого поджигателя. Им оказался местный 52-летний мужчина, ранее не судимый. Подозреваемый признался, что совершил поджог из ревности, так как ранее он проживал в этом доме с сожительницей, которая после расставания стала встречаться с другим мужчиной. О том, что в доме мог находиться сын сожительницы, мужчина не знал», - рассказали в пресс-службе районной полиции.

По данному факту следственным отделением ОМВД России по Кондинскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусмотривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.