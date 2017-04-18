​Гололед и ограниченная видимость: ГИБДД Югры предупреждает водителей о плохой погоде

Окружная Госавтоинспекция информирует о сложных погодных условиях: в округе идут обильные снегопады, видимость на трассах ограничена. Поэтому водителям необходимо быть более внимательными при управлении автомобилем на дорогах: выбирать безопасную скорость движения, воздержаться от обгонов, а также соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал. Особую осторожность необходимо проявлять при проезде пешеходных переходов и во время движения в жилых зонах, а также обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке детей до 12 лет.

Отметим, что по прогнозу Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, осадки смешанного характера различной интенсивности ожидаются в округе также 19 и 20 апреля.