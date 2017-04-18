​Не пугайтесь: в Югре пройдет проверка систем оповещения

Во вторник, 18 апреля, в 15.00 в Югре будет проведена плановая проверка региональной системы оповещения населения с включением электросирен. Проводится она Главным управлением МЧС России по ХМАО. Главная цель — оценить техническое состояние аппаратуры оповещения и работоспособности электросирен в преддверии паводкоопасного и пожароопасного периодов 2017 года.

«В период проведения технической проверки средств оповещения населению необходимо соблюдать спокойствие, - подчеркнули в пресс-службе ведомства и напомнили, - Сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» передается на случай возникновения чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия и других опасных явлений. Сигнал может передаваться включением сирен. После поступления такого сигнала необходимо включить радио или телевизор. Вещание будет прервано и прозвучит оперативное сообщение. Прослушайте информацию о сложившейся обстановке и порядке действий. Она будет повторяться несколько раз. Кроме того, экстренное сообщение может передаваться через громкоговорящие устройства специальных автомобилей оперативных служб».

Жителей округа просят сохранять спокойствие и действовать в соответствии с услышанными рекомендациями.