​Следующий шаг к созданию безбарьерной среды: в Югре внедряют систему «Говорящий город»

В Югре работают над внедрением системы «Говорящий город», которая поможет создать доступную среду для инвалидов, которым трудно ориентироваться в пространстве. Система помогает людям находить входы в здания, вокзалы, аэропорты, ориентироваться внутри, например, найти путь к конкретному кабинету, даже узнать, что на дороге есть неисправный светофор.

По словам директора регионального департамента дорожного хозяйства Валерия Фомагина, сейчас специалисты ведомства совместно с департаментом социального развития Югры проводят анализ и оценку внедрения в округе этой системы ориентирования и информирования. «Мы считаем такой шаг важным и нужным для создания в округе безбарьерной среды», - отметил он.

Уже сейчас во многих городах Югры ездят низкопольные автобусы.Только в Сургуте за прошедший год было закуплено 52 такие машины. По словам мэра города Вадима Шувалова, Теперь 67 процентов автопарка Сургута - низкопольные автобусы, в Нижневартовске – 76 процентов.

Но «Говорящий город» решит и другую проблему. Например, незрячий человек услышит подъезжающий автобус. У него в руках будет небольшое устройство, напоминающее телефон: пользователь нажимает на кнопку, сигнал с пульта получает спутник. Он определяет ближайший к человеку автобус, оснащенный радиотрансивером. Устройство пользователя извещает его об остановке и о маршруте подъезжающего автобуса. Также трансивер средства передвижения подает звуковой сигнал для определения входа в автобус. Водитель транспортного средства, в кабине которого также установлен пульт, уже знает о том, что в транспорт входит незрячий. При необходимости, он будет готов помочь пассажиру. Оборудование может обеспечить воспроизведение сообщений на различных языках. А это сделает ту же окружную столицу доступной не только для своих жителей с ограниченными возможностями, но и для туристов, приезжих, пожилых людей.

Окружные власти всерьез намерены сделать общественный транспорт в Югре действительно доступным, отмечают в департаменте общественных и внешних связей округа. «Пока в качестве эксперимента мы можем установить на остановках радиоинформирование с RFID-метками. Это обойдется нам значительно дешевле. Нужно, чтобы как в музее, человек на расстояние в 15 шагов подошел к остановке и ему уже начала поступать информация о том, какие здесь автобусы ходят и по каким маршрутам. В любом случае, думаю, Югре нужен современный «Говорящий город»», - заявил первый вице-губернатор Геннадий Бухтин во время заседания совета по делам инвалидов при главе региона.