Мама девушки, пострадавшей в питерском теракте, поблагодарила всех, кто оказал поддержку их семье

В редакцию СИА-ПРЕСС обратилась мама девушки, пострадавшей в теракте в петербургском метро. Ольга Бахлыкова принесла письмо с благодарностью всем людям, оказавшим помощь и поддержку ей и ее дочери Евгении. Первыми в списке благодарностей указаны губернатор Югры Наталья Комарова и глава Сургута Вадим Шувалов.

Ольга Бахлыкова рассказала, что сейчас Женя чувствует себя гораздо лучше, однако ей потребуется много времени чтобы полностью восстановить травмированные при взрыве ноги. Сейчас она находится в Санкт-Петербурге и готовится к предстоящим экзаменам в университете.