​Эксперты подсчитали ущерб от «помидорной войны» с Турцией

«Помидорная война» с Турцией обошлась России в 1,5 миллиарда долларов. К таким выводам в результате мониторинга пришли эксперты Института Гайдара и РАНХиГС. Они напомнили, что в марте Турция отказала России во ввозе продукции с нулевыми ставками пошлин.

«Эта «война» освободила нишу в России для местных производителей помидоров и огурцов емкостью 0,5 миллиарда долларов», — цитирует экспертов РИА «Новости». По их оценкам, именно такую сумму составил годовой турецкий экспорт томатов и огурцов в Россию — 508,3 миллиона долларов в 2014 году. Вместе с тем, до введения эмбарго 43 процента всех помидоров, поступавших на российский рынок, были турецкими.

Также государство оперативно поддержало овощеводства закрытого грунта. Для этого в 2016 году в государственной программе поддержки сельского хозяйства появился соответствующий пункт. Кроме того, в декабре 2015 года власти одобрили несколько инвестиционных проектов по строительству тепличных комплексов. По подсчетом автором мониторинга, суммарные затраты бизнеса и государства составили 34,2 миллиарда рублей, или около 570 миллионов долларов.

Вместе с тем, российский потребитель в текущей ситуации остается в «весьма невыигрышном положении». Во-первых, цена томатов до трех раз превышает ту, по которой их ввозят в Россию. Кроме того, отпускная цена отечественных тепличных хозяйств существенно выше, чем средняя цена ввоза импортных помидоров. В-третьих, если бы и сейчас продолжался импорт томатов защищенного грунта из Турции, то их цена была бы ниже, чем поставки в Россию из других стран.

Кроме того, торговая война с Турцией из-за зимних томатов «принесла в жертву экспорт зерна, масла, отходов масложировой и сахарной промышленности на сумму 1,3-1,5 миллиарда долларов», напомнили эксперты.