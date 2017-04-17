​Международный валютный фонд улучшил прогноз экономического роста России

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз экономического роста России, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Теперь в фонде ожидают роста российской экономики на 1,4 процента за нынешний год и еще на столько же - за 2018 год. Эти цифры заложены в новый прогнозно-аналитический доклад МВФ по состоянию и ближайшим перспективам мировой экономики, который подготовлен к весенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка и должен быть официально обнародован в Вашингтоне в ближайший вторник.

При последнем обновлении доклада в январе нынешнего года МВФ сулил России экономический рост на 1,1 процента в 2017 году и на 1,2 процента в 2018 году.