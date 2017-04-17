​Водитель и торговец — самые массовые профессии в России

Проректор национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Сергей Рощин на круглом столе «100 вопросов по профессии» в ТАСС назвал самые массовые профессии в России. На первом месте — водитель.

«На вопрос, какая самая массовая профессия сейчас в России, не всегда находится правильный ответ. Сейчас самая массовая профессия в России - водитель, семь процентов занятых. И это существует абсолютно во всех регионах. Потому что у нас большая страна, у нас существует масса транспортных задач и проблем. И, естественно, это востребованная профессия», - сказал он.

На втором месте - торговец. Специалистов в данной области почти столько же, сколько водителей.