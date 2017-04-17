​Старт приема заказов и официальные цены на KODIAQ в Сургуте

ŠKODA KODIAQ знаменует новую эру в истории ŠKODA. Новый SUV длиной 4,7 м предлагает достаточно пространства для комфортного размещения водителя и шести пассажиров. Мощный внедорожник идеально управляется как на трассе, так и вдали от проторенных путей. Скрытая сила хищника проявляется и в экстерьере ŠKODA KODIAQ – четкие и рельефные линии воплощают динамику, надежность и безопасность.

Автомобили в базовой комплектации уже доступны для предзаказа у официального дилера ŠKODA - ВМ Сургут, и появятся в фирменном салоне марки после старта локального производства, запланированного на начало 2018 года. KODIAQ в начальной комплектации будет оснащаться бензиновым турбированным двигателем TSI объемом 1.4 л (125 л.с.) и механической шестиступенчатой коробкой передач в сочетании с передним приводом. Стартовая стоимость модели составит 1 500 000 рублей*. Для автомобилей чешской сборки предлагается два бензиновых и один дизельный двигатель

1.4 TSI / 150 л.с. 4×4, максимальная скорость 194 км/ч, разгон до 100 км/ч за 9,7 секунды, расход топлива в смешанном цикле 7,2 л/100 км, выбросы CO2 166 г/км, двигатель сочетается с коробкой передач DSG-6;

2.0 TSI / 180 л.с. 4×4, максимальная скорость 206 км/ч, разгон до 100 км/ч за 7,8 секунды, расход топлива в смешанном цикле 7,4 л/100 км, выбросы CO2 170 г/км, двигатель сочетается с коробкой передач DSG-7;

2.0 TDI / 150 л.с. 4×4, максимальная скорость 194 км/ч, разгон до 100 км/ч за 10,0 секунды, расход топлива в смешанном цикле 5,7 л/100 км, выбросы CO2 149 г/км, двигатель сочетается с коробкой передач DSG-7.

Также к предзаказу доступен KODIAQ ограниченной серии чешской сборки в эксклюзивных комплектациях Ambition Plus (от 1 999 000 рублей) и Style Plus (от 2 315 000 рублей), который появится в шоу-руме дилерского центра «ВМ Сургут» уже в июне 2017 года.

Заказать автомобиль уже можно сейчас у официального дилера ŠKODA, компании ВМ Сургут на Профсоюзов, 49/1. Отдел продаж: 8 (3462) 503-603.

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* Предварительная стоимость модели локальной сборки в базовой комплектации с передним приводом, двигателем 1.4 литра (125 л.с.) и механической коробкой передач. На момент старта продаж цена может быть изменена.