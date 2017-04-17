​В Югре за неделю угнали пять машин

В Югре за минувшую неделю угнали четыре автомобиля: ГАЗ, «ДЭУ», «Хендай» и два ВАЗа. Четыре угона уже раскрыты сотрудниками ГИБДД, сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

Угоны совершены в Сургуте, Нижневартовске, Сургутском и Нижневартовском районах. Традиционно, машины крадут со дворов и общественных мест, например, от магазина. На этот раз один автомобиль угнал сотрудник СТО прям из автосервиса. Только одну машину украли, взломав дверь автомобиля и замок зажигания.

«Госавтоинспекция Югры обращает внимание автовладельцев на необходимость соблюдения простых советов, которые могут значительно снизить риск угона автомобиля: во-первых, не оставлять ключи в замке зажигания, даже если очищаете снег со стекол, закрываете гараж или укладываете покупки в багажник. Очень часто при этом, помимо ключей, в автомобиле остаются и документы, например, в сумке на сидении. Это провоцирует преступников на совершение легкого угона. Во-вторых, постарайтесь не парковать свой автомобиль на длительное время в безлюдных неосвещенных местах, охраняемые стоянки и гаражи - наиболее надежное место для сохранности машины. В-третьих, когда закрываете и оставляете машину, не забудьте обойти ее и проверить, хорошо ли закрыты двери, стекла, багажник, капот», - напомнили в ведомстве.