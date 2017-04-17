​АТОР: Половина россиян готовы потратить на отдых в стране не больше 40 тысяч рублей

На турпоездку по стране половина (47%) опрошенных не готова тратить больше 40 тысяч рублей. Таковы данные отраслевого отчета НАФИ «Рынок туристических услуг в 2016 году», сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

От 40 до 60 тысяч рублей готов потратить на отдых в стране только каждый десятый опрошенный. Каждый пятый респондент сообщил, что вообще не готов тратить деньги на отдых в России. Более 40 процентов из них пояснили: для отдыха в России или за ее пределами у них банально нет средств. Остальные ответы респондентов о причинах нежелания тратить деньги на отдых в России распределились фактически в равных долях (с учетом статпогрешности). Среди них выделяются «наличие дачи» (6%), мнение о низком сервисе на российских курортах (6%), завышенные цены (4%) и «качество отдыха за рубежом выше» (4%).

Любопытно, что некоторые респонденты сообщили, что считают привлекательным для отдыха именно свой регион и не видят необходимости путешествовать по остальной части страны.

Две трети из планирующих отдохнуть в России респондентов (65%) сообщили, что выберут пляжный отдых, 25 процентов предпочитают активный отдых, а 19 процентов выберут экскурсионный, культурно-познавательный туризм.