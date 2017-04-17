16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,2505   EUR  59,8393  

​АТОР: Половина россиян готовы потратить на отдых в стране не больше 40 тысяч рублей

На турпоездку по стране половина (47%) опрошенных не готова тратить больше 40 тысяч рублей. Таковы данные отраслевого отчета НАФИ «Рынок туристических услуг в 2016 году», сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

От 40 до 60 тысяч рублей готов потратить на отдых в стране только каждый десятый опрошенный. Каждый пятый респондент сообщил, что вообще не готов тратить деньги на отдых в России. Более 40 процентов из них пояснили: для отдыха в России или за ее пределами у них банально нет средств. Остальные ответы респондентов о причинах нежелания тратить деньги на отдых в России распределились фактически в равных долях (с учетом статпогрешности). Среди них выделяются «наличие дачи» (6%), мнение о низком сервисе на российских курортах (6%), завышенные цены (4%) и «качество отдыха за рубежом выше» (4%).

Любопытно, что некоторые респонденты сообщили, что считают привлекательным для отдыха именно свой регион и не видят необходимости путешествовать по остальной части страны.

Две трети из планирующих отдохнуть в России респондентов (65%) сообщили, что выберут пляжный отдых, 25 процентов предпочитают активный отдых, а 19 процентов выберут экскурсионный, культурно-познавательный туризм.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:03, просмотров: 150, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Спасение сгорающих. Кому в Сургуте нужно беспокоиться о своей пожарной безопасности?

​Спасение сгорающих. Кому в Сургуте нужно беспокоиться о своей пожарной безопасности?
«Новый Город» выяснял, до куда не доберутся и не дотянутся сургутские огнеборцы, даже если очень захотят
Лилия Сулейманова Сегодня в 16:13
108 0
Нам нужно выйти на новый уровень

Нам нужно выйти на новый уровень
Это позволит посмотреть на ситуацию с общественными пространствами в городе с другого ракурса
Алексей Фокеев, директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута 16 апреля в 19:01
577 3
«Это праздник добра, душевного тепла и милосердия, торжества созидательных сил...»

«Это праздник добра, душевного тепла и милосердия, торжества созидательных сил...»
Поздравление губернатора Югры Натальи Комаровой с праздником христианского календаря Христовым Воскресением
Наталья Комарова, губернатор ХМАО-Югры 16 апреля в 12:14
290 0
​По итогам урбанистического форума ждем готовые проекты

​По итогам урбанистического форума ждем готовые проекты
На проходящем на этих выходных в Сургуте II урбанистическом форуме «Среда со смыслом» присутствует большой десант из городской администрации
Роман Богач, начальник управления экологии и природопользования администрации Сургута 15 апреля в 15:04
608 0
​Надо повышать цену владения автомобилем

​Надо повышать цену владения автомобилем
Без этого транспортное поведение российских автовладельцев не изменится
Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ 15 апреля в 13:26
1174 21
​Сургутская неделя. ​Перспективы и смыслы

​Сургутская неделя. ​Перспективы и смыслы
Сургуту «светят» деньги и урбанистический форум
Олег Владимиров 15 апреля в 08:00
467 0
Как в Сургуте планомерно захватывается территория возле ключевой городской магистрали

Как в Сургуте планомерно захватывается территория возле ключевой городской магистрали
Газета «Новый Город» начала серию публикаций об уничтожении поймы Оби с рассказа о бетонном остове возле «Сургут Сити Молла»
Анастасия Семихатских 14 апреля в 11:37
1760 7
​Сирия снова ударила по инвестиционной привлекательности России // АУДИО, ТЕКСТ

​Сирия снова ударила по инвестиционной привлекательности России // АУДИО, ТЕКСТ
Как геополитика вторгается в экономику: новости из мира финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 12 апреля в 17:02
640 1
​Битва за молодежь

​Битва за молодежь
Без молодого поколения «цветная революция» невозможна
Александр Пурышев, политолог 12 апреля в 16:56
1001 21
​Проект «Зарница» как база для новой молодежной политики

​Проект «Зарница» как база для новой молодежной политики
Мы презентовали наши идеи, которые после двух сезонов проекта стали еще более масштабными и интересными, губернатору Югры Наталье Комаровой.
Сергей Мелашенко, председатель РОО «Зарница» 12 апреля в 16:40
5651 82
​Весна 1961 года

​Весна 1961 года
В первой в белом кителе был Юра. Как по команде, все закричали и, забив на предупреждение с проехавшей ранее машины, бросились к автомобилю с космонавтом. Мы ловили каждое движение, каждый взгляд Юры. Он похлопал рукой по плечу водителя, и машина плавно остановилась.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества «Святой Климент Охридский» 12 апреля в 10:20
427 0
​Меняем город силами самого города

​Меняем город силами самого города
14-15 апреля представители власти, бизнеса и креативной интеллигенции Сургута соберутся в рамках II урбанистического форума
Центр прикладной урбанистики Сургут 11 апреля в 12:26
633 1
«НГ»: В Сургутском районе назревает конфликт между главой и муниципальной думой

«НГ»: В Сургутском районе назревает конфликт между главой и муниципальной думой
Эксперты гадают: неужели «Сургутнетфегаз» перестал поддерживать своего ставленника А. Трубецкого?
Артем Мазнев 11 апреля в 12:16
1479 5
​Прощай, Человек!

​Прощай, Человек!
И тут – этого не забуду, пока жив – как ангел с неба, нам на помощь «спустился» Георгий Михайлович Гречко. Лицо красное, круглое, волосы ёжиком. Честное слово, он никак не вязался с моими представлениями о космонавте.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества «Святой Климент Охридский» 10 апреля в 13:27
637 1
​Бессребреники с золотым сердцем

​Бессребреники с золотым сердцем
Открыть в себе талант волонтера может каждый. Оказавшись в учительской среде, я поняла, что способности к добровольчеству есть у всех и они не прячутся глубоко.
Наталья Холматова, преподаватель школы №19, оператор горячей линии ОД «Дай лапу» 10 апреля в 09:36
474 0
Вадим Демидов

​Похмелье после протестных митингов
Как я вижу, власть обескуражена произошедшим. Она с большим удивлением для себя обнаружила, что общество не притерпелось ко всему и не покорно всё проглатывает, что в этом обществе силен запрос на справедливость...
Вадим Демидов 10 апреля в 09:26
715 6
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика