​В храмы Югры Благодатный огонь привезет митрополит Павел

На этой неделе в храмы Югры будет доставлен Благодатный огонь. Займется этим лично митрополит Павел. «В течение этой недели митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел будет совершать поездки по храмам Ханты-Мансийской и Сургутской епархии, куда будет доставляться эта святыня», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.

В кафедральном Воскресенском соборе Ханты-Мансийска благодатный огонь из Иерусалима. встречали накануне - в Светлое Христово Воскресение.

Благодатный огонь сошел 15 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме около 14:20. Первым регионом России, куда доставили частицу огня стал Ставропольский край, сообщалось на сайте «Православие и мир». В тот же день благодатный огонь был доставлен в Москву и Петербург: его передали патриарху Кириллу в храме Христа Спасителя, а также доставили на праздничное ночное богослужение в Казанском соборе Петербурга, которое возглавил митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий.