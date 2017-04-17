​Посольство США не дало визу трехмесячному британцу из-за подозрения в терроризме

Сотрудники американского посольства в Лондоне отказали в визе трехмесячному ребенку из-за того, что его дед ошибся, заполняя документы. 62-летний Пол Кеньон, по ошибке отметил «да», отвечая за внука на вопрос «Стремитесь ли вы или уже имеете отношение к террористической деятельности, шпионажу, саботажу или геноциду?». В результате младенца вызвали на допрос, сообщает британская газета The Guardian.

Как отметил Кеньон, его внук вел себя в посольстве хорошо и ни разу не заплакал. «Я не мог поверить, что они не увидели, что это была чистой воды ошибка и что трехмесячный ребенок не может никому причинить вред», - приводит слова мужчины «Интерфакс».

Чтобы малыш смог отправится в свое первое в своей жизни заморское путешествие - полететь в Орландо, штат Флорида - его родителям пришлось покупать новые билеты, что обошлось семье в три тысячи фунтов.