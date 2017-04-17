​В Нягани назначен новый прокурор

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора города Нягани назначен старший советник юстиции Сергей Доценко, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

В последнее время он занимал должность старшего помощника прокурора автономного округа по надзору за исполнением законов при исполнении уголовных наказаний.

Сергей Доценко проходит службу в органах прокуратуры с сентября 1999 года. В разное время работал следователем, старшим следователем прокуратуры, заместителем прокурора Орджоникидзевского района Магнитогорска Челябинской области. За безупречную службу награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».