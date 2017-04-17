​Медики Югры готовы оказать помощь жителям округа в период возможного паводка

Медики Югры готовы к весеннее-летнему половодью: на базе Центра медицины катастроф создан штаб по проведению противоэпидемических мероприятий и ликвидации медицинских последствий при чрезвычайных ситуациях природного характера.

«В случае эвакуации населения будет привлечено 23 окружные медицинские организации. В местах массового сосредоточения эвакуируемого населения будет организована работа подвижных и стационарных временных медицинских пунктов. При возникновении природной ЧС с медико-санитарными последствиями будут привлечены силы и средства Службы медицины катастроф Югры в виде медицинских формирований, включая аэромобильные, государственных медицинских организаций, а также мобильный медицинский отряд КУ «Центр медицины катастроф». Кроме того, создается неснижаемый запас медицинского имущества для оказания медицинской помощи пострадавшим и окружной резерв медицинских ресурсов на пострадавших», - сообщили в департаменте здравоохранения округа.

По информации и.о. директора окружного Центра медицины катастроф Александра Ульянова, существующая в автономном округе система медико-санитарного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях готова обеспечить оказание всех видов медицинской помощи эвакуируемому населению и минимизировать тяжесть медико-санитарных последствий при возникновении природных чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнениями.

Напомним, в этом году в зоне риска подтопления находятся 44 населенных пункта в 12-ти муниципалитетах округа - Белоярском, Березовском, Кондинском, Октябрьском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Сургутском, Ханты-Мансийском районах и гг. Лангепасе, Мегионе, Сургуте и Нижневартовске. Во время паводка могут пострадать 2158 жилых домов, в которых проживают больше пяти тысяч человек, а также семь социально-значимых объектов. Из населённых пунктов в случае затопления планируется эвакуировать в безопасные районы около 7,5 тысяч человек. Для этого будет создано 45 пунктов временного размещения на базе школ, домов культуры и спортивных комплексов. Для эвакуации будет задействована различная техника: 271 автобус, 10 вертолетов Ми-8, 41 речное судно и 151 единица маломерного флота. При этом средние расчётные сроки эвакуации населения в безопасные районы проведения составят от 1 до 24 часов.