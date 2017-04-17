​Главбух управляющей компании Пыть-Яха заплатит миллион рублей за посредничество во взяточничестве

В Пыть-Яхе городской суд вынес приговор главному бухгалтеру управляющей компании ООО СП«Лифттехсервис», которая признана виновной в посредничестве во взяточничестве. Государственный обвинитель доказал во время процесса, что подсудимая с 2015-го по 2016 год, действуя по поручению учредителя управляющей компании, неоднократно передавала начальнику службы МУП «Управление городского хозяйства» денежные средства в качестве взяток в размере 460 тысяч рублей.

«Эти денежные средства предназначались за совершение начальником муниципального предприятия незаконных действий, выразившихся в занижении размера стоимости услуг по водоснабжению, водоотведению и тепловой энергии, предоставленных ООО СП «Лифттехсервис»», - пояснили в пресс-службе прокуратуры Югре.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере один миллион рублей.

Ранее приговором суда взяткополучателю назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 4 млн 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

В отношении взяткодателя следственным органом расследуется уголовное дело.