​В России снизилось количество алкозависимых пациентов

В 2016 году Роспотребнадзор зафиксировал снижение на 36 процентов количества больных, взятых на диспансерное наблюдение с диагнозом алкоголизм, который был поставлен впервые. На 24 процента уменьшилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях. Распространенность потребления табака среди взрослого населения упала на 39 процентов. Данные доклада ведомства публикуют «Известия», отмечая, что в Роспотребнадзоре не смогли уточнить, на основе каких цифр производился расчет. В ведомстве отметили, что документ был разослан в ведомства «для включения ими своих материалов». Итоговый вариант доклада будет направлен в правительство только в июне.

Директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава Татьяна Клименко напомнила, что, согласно закону «Об основах охраны здоровья граждан» (323-ФЗ), с 2011 года россияне могут попадать на диспансерное наблюдение только с их добровольного информированного согласия. «Когда медицинские организации начали соблюдать эти требования, у нас, естественно, уменьшилось количество больных, которых мы берем на диспансерное наблюдение, поэтому в течение последних нескольких лет идет снижение заболеваемости с диагнозом алкоголизм», — пояснила Татьяна Клименко.