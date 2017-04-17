​В Югре самый дорогой авиакеросин продают в Нягани, Березово и Урае

Росавиация продолжает мониторинг стоимости авиакеросина в аэропортах страны. В Югре самое дорогое топливо продают в Нягани, Березово и Урае. Об этом свидетельствуют очередные результаты исследований, опубликованные на сайте ведомства.

В среднем по стране тонна топлива оценивается в 43 тысячи 569 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост стоимости составил 0,2 процента. Добавим, что при покупке авиабилета около 30 процентов его стоимости перевозчик направляет на приобретение топлива.