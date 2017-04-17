​На трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» легковушка врезалась в два грузовика // ФОТО

За выходные, с 14 по 16 апреля, ГИБДД Югры зарегистрировала 11 дорожно-транспортных происшествия, в которых 15 человек получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних.

В субботу, 15 апреля, в Сургуте на проспекте Комсомольском 21-летний водитель, управляя автомобилем «Тайота Королла» врезался в стоящий «Хендай Соната». В результате столкновения оба водителя получили травмы и были госпитализированы.

В воскресенье, 16 апреля, около 20.45 на 842 километре автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» 58-летний водитель, управляя автомобилем «Сузуки Свифт», совершил наезд на стоящий на автостоянке КамАЗ, а затем врезался в КамАЗ, стоящий на переходно-скоростной полосе. В результате ДТП пассажиры «Сузуки» 1983 и 2004 годов рождения получили травмы различной степени тяжести.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры