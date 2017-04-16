​Жительница Лангепаса станет «Послом Победы» на параде в Севастополе

Жительница Лангепаса Татьяна Платонова победила во всероссийском конкурсе «Послы Победы» и будет представлять округ на параде в Севастополе, рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей. Девушка вместе с другими волонтерами уже через пару недель будет помогать в организации военно-морского парада.

Татьяна работает в школе № 5 педагогом-организатором. Учит детей вести здоровый образ жизни, бороться с курением, алкоголем и наркотиками, а также, вместе с ними участвует в патриотических акциях, которые проводит лангепасский корпус «Волонтеры Победы». Именно от них она и узнала о конкурсе. Подала заявку, написала эссе и была выбрана послом. Кстати, на победу вместе с ней рассчитывали четыре тысячи человек, а прошли отбор только двести.

«Я очень признательна ветеранам и очень горжусь ими. Поэтому хочу внести свой личный вклад, преподнести свою личную помощь в это мероприятие. Не то, что бы я хочу «зазвездиться» или съездить в теплые края отдохнуть. Моя главная цель поездки –пропустить через себя подготовку к такому большому мероприятию, отблагодарить ветеранов», - отметила «Посол Победы».