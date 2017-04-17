В Югре осуществляет деятельность пять крупнейших иностранных нефтесервисных компаний из США, Франции, Швейцарии и Канады, сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов округа. Иностранные компании занимаются бурением скважин, поставкой бурового оборудования и интенсификацией, то есть облегчением добычи нефти с помощью специальных установок. «Динамика производственных показателей является коммерческой тайной и не раскрывается по соображениям конфиденциальности», - подчеркнули в департаменте.
В Югре работают пять крупнейших иностранных нефтесервисных компаний
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17 апреля в 13:50, просмотров: 504, комментариев: 0
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