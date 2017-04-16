​Предупреждение о неблагоприятной погоде в Югре продлено на понедельник

Неблагоприятная погода задержится в Югре. В понедельник, 17 апреля, в юго-западных районах округа ожидается ветер порывами до 11-16 метров в секунду, сообщается на сайте Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В целом, в округе будут облачно с прояснениями, местами пройдут умеренные осадки. В западных районах ожидается сильный снег с дождем. На дорогах будет скользко. Температура ночью составит -3,+2 ºС, при прояснениях -6,-11 ºС, днем +3,+8 ºС, местами -4,+1ºС.

18 и 19 апреля погода не слишком изменится: облачно с прояснениями, дождь со снегом, в отдельных районах — гололед, но ветер будет умеренным.