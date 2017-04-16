​Россияне пересаживаются на отечественные автомобили

В первом квартале 2017 года доля продаж автомобилей отечественных брендов составила 25,4 процента. Это больше, чем годом ранее, когда этот показатель 23,9 процента, сообщает «Автостат». «Рост рыночной доли отечественных марок происходит на фоне падения продаж иномарок, реализация которых в России по итогам первого квартала снизилась на один процент», - отмечают аналитики агентства.

Реализация новых автомобилей за первые три месяца 2017-го выросла на 7,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно статистики Ассоциации европейского бизнеса, в январе – марте реализация автомобилей LADA достигла 61,4 тыс. штук, показав рост на восемь процентов. Продажи легкой коммерческой техники «ГАЗ» за отчетный период увеличились на девять процентов до 10,7 тыс. экземпляров. Немногим меньше было реализовано автомобилей «УАЗ» (9,8 тыс. шт.), что на четыре процента больше, чем год назад. Все три марки входят в ТОП-10 российского рынка.