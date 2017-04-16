​В Югре подвели итоги регионального этапа Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения»

В Югре состоялся региональный этап Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения». Мероприятие проводится для формирования у детей общественного сознания и гражданской позиции в области пожарной безопасности и ЧС, популяризации профессии пожарного спасателя. Тематикой фестиваля были определены два направления: «МЧС: Мужество-Честь-Спасение» и «Звезда спасения. Героям спасения посвящается».

Жюри фестиваля, в составе которого были сотрудники девятого отряда федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре, пришлось сделать непростой выбор. Ребята и их родители проделали работу на очень высоком уровне. Представленные на фестиваль экспонаты отличались разнообразием материалов и техник исполнения, выделялись оригинальностью и наличием авторской позиции. Особую активность проявили учащиеся школ Советского района и города Югорска: «СОШ №2», «Гимназия», «СОШ №4» города Югорска, г.п. Советский - «СОШ №1», а также Алябьевскую школу и Коммунистическую.

Исходя из возрастного признака конкурсантов,участникам присудили 10 первых мест, 8 вторых и 7 третьих мест. Победителей, а так же всех участников конкурса рисунков ждут дипломы и призы, сообщает «АИФ-Югра». Конкурсные работы, занявшие призовые места, направлены в Москву для участия в заключительном этапе.