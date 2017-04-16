​Спортсмен из Мегиона привез два «золота» с первенства России по прыжкам на батуте

Спортсмен из Мегиона Максим Тановицкий завоевал две золотые медали в индивидуальной программе на первенстве России по прыжкам на батуте. Воспитанник МБУ ДО «ДЮСШ «Вымпел» участвовал в соревнованиях в составе сборной Югры, сообщает АиФ «Югра».

Первенство состоялось в начале апреля в подмосковном городе Раменское в рамках командного первенства России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе «Надежды России». Состязание проходило как рейтинговое к первенству Мира, которое запланировано на ноябрь 2017 года.

Всего во Всероссийском первенстве приняли участие 500 сильнейших спортсменов из 36 регионов России. По итогам соревнований Максим Тановицкий зачислен в списки кандидатов сборной команды России по прыжкам на батуте. Сейчас он готовится к участию в первенстве Мира.