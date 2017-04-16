​Молодых и активных югорчан приглашают принять участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов

До 1 мая принимаются заявки на участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов 2017. В мероприятии примут участие более 20000 молодых людей из 150 стран мира. Чтобы пополнить ряды участников могут жители Югры в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие активную жизненную позицию, обладающие любимым делом, уважающий интересы своей страны, сообщает МК «Югра».

Для участников разработана уникальная образовательная и дискуссионная программа с участием профессионалов мирового уровня, молодые люди получат реальные прикладные навыки в воркшопах и творческих мастерских. Также организаторы фестиваля представят многообразие граней российской культуры: балет, ледовое шоу, кинофестиваль, джазовый фестиваль, цирковое представление, организуют Life-style-программу: уличные танцы, ЗОЖ, пробежки, сдача норм ГТО, экстрим-парк, музыкальные субкультуры, знакомство с единомышленниками и коллегами из 150 стран мира.