​Более 60 тысяч транспортных средств в Югре ездят на природном газе

В Югре расширяется применение газомоторного топлива. По данным на 1 января 2017 года на территории округа зарегистрировано 778538 транспортных средств, 59 664 из которых используют в качестве моторного топлива сжиженный природный газ и 613 компримированный природный газ.

В округе действует восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. «Работа по расширению применения газомоторного топлива осуществляется по двум направлениям: содействие увеличению количества газомоторной техники и наращивание газозаправочной инфраструктуры – прежде всего строительство автомобильных газонаполнительных станций», - рассказали в окружном департамента дорожного хозяйства и транспорта.

При этом процесс ввода в эксплуатацию парка техники, работающей на природном газе, синхронизирован со строительством объектов газомоторной инфраструктуры для обслуживания транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива. В целях стимулирования приобретения автомобилей и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в автономном округе с 1 января 2014 года действует льгота на транспортный налог в размере 50 процентов для грузовых автомобилей и автобусов, работающих на природном газе.