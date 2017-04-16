​Звание «Мисс Россия 2017» получила Полина Попова из Свердловской области

Обладательницей титула «Мисс Россия 2017» и короны стоимостью 1 миллион долларов стала Полина Попова из Свердловской области, сообщается на сайте конкурса. Победительница получила главный приз конкурса — банковскую карту достоинством 3 000 000 рублей, а также автомобиль.
Звание 1-ой Вице-мисс Россия 2017 досталось Ксении Александровой из города Москва, 2-ой Вице-мисс стала Альбина Ахтямова из Республики Башкортостан. В специальной ежегодной номинации «Народный выбор» по мнению пользователей победила Лидия Молодцова из Новосибирска.
25-ая церемония финала национального конкурса «Мисс Россия» состоялась 15 апреля в концертном зале Барвиха Luxury Village.
Мифы и факты о хосписе. Светлана Стоцкая, директор сургутского хосписа «Золотое сердце» // ONLINE 20 апреля в 15.00