​Внимание: Лед на водоемах Югры теряет свою прочность!

Яркое солнце, осадки и ветреная погода – все факторы, свойственные весне, уже активно влияют на изменение ледовой обстановки на водоёмах. Лёд набирает влагу и всё активнее теряет свою прочность. Толщина и структура льда меняются на глазах, и специалисты по безопасности людей на водных объектах призывают отказаться от выхода на лёд.

Специалисты разъясняют, что под весенними лучами солнца лёд рушится стремительно и незаметно для глаза. И если утром лёд еще кажется прочным, то ближе к вечеру, находясь на водоёме, можно оказаться в водяной ловушке.

Несмотря на высокую степень опасности отдельные граждане всё же пытаются выходить на лёд. Заядлые рыбаки наотрез отказываются понимать, что их хобби может закончиться трагически.

Тем, кто никак не может справиться с желанием испытать судьбу, и планирует отправиться на рыбалку, следует захватить с собой надувную лодку и спасательный жилет, так как главная опасность в это время – отколы льдин.

Информация об опасности водоёмов относится не только к любителям подлёдной рыбалки, так и к тем, кто предпочитает сократить путь, переходя или переезжая через водоём. О выезде на лёд водоёмов на автотранспорте не может быть и речи!

Особое внимание родители и педагоги должны уделить детской безопасности и организации детского досуга подальше от воды.