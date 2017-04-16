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​Жителей Югры приглашают принять участие в «Эстафете здоровья»

В Югре с 17 апреля по 8 мая пройдет региональная добровольческая акция «Эстафета здоровья». Мероприятие организовано в рамках Года здоровья для вовлечение югорчан в добровольческую деятельность, развития и поддержки добровольческих инициатив.

Участниками акции могут стать граждане, проживающие на территории Югры, добровольцы, добровольческие объединения, общественные организации и учреждения, сообщает ОТРК «Югра»

Начнется эстафета в Нижневартовске, а завершится в Ханты-Мансийске. График мероприятия опубликован на сайте органов местного самоуправления Пыть-Яха.

Эстафету начнет Нижневартовск, а завершится мероприятие в Ханты-Мансийске. График проведения Акции можно посмотреть на сайте:.

Организаторы акции в муниципальных образованиях автономного округа получают сертификаты участников. Лидеры эстафеты будут приглашены к участию в региональных, межрегиональных и федеральных мероприятиях. Лучшие идеи будут рекомендованы для поддержки и распространения на территории автономного округа, межрегиональном и федеральном уровнях. Представителям трех муниципальных штабов вручаются дипломы победителей Акции и свитшоты «Волонтеры Победы».


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Сегодня в 10:16, просмотров: 118, комментариев: 0


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