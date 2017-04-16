​Жителей Югры приглашают принять участие в «Эстафете здоровья»

В Югре с 17 апреля по 8 мая пройдет региональная добровольческая акция «Эстафета здоровья». Мероприятие организовано в рамках Года здоровья для вовлечение югорчан в добровольческую деятельность, развития и поддержки добровольческих инициатив.
Участниками акции могут стать граждане, проживающие на территории Югры, добровольцы, добровольческие объединения, общественные организации и учреждения, сообщает ОТРК «Югра»
Начнется эстафета в Нижневартовске, а завершится в Ханты-Мансийске. График мероприятия опубликован на сайте органов местного самоуправления Пыть-Яха.
Эстафету начнет Нижневартовск, а завершится мероприятие в Ханты-Мансийске. График проведения Акции можно посмотреть на сайте:.
Организаторы акции в муниципальных образованиях автономного округа получают сертификаты участников. Лидеры эстафеты будут приглашены к участию в региональных, межрегиональных и федеральных мероприятиях. Лучшие идеи будут рекомендованы для поддержки и распространения на территории автономного округа, межрегиональном и федеральном уровнях. Представителям трех муниципальных штабов вручаются дипломы победителей Акции и свитшоты «Волонтеры Победы».
Мифы и факты о хосписе. Светлана Стоцкая, директор сургутского хосписа «Золотое сердце» // ONLINE 20 апреля в 15.00