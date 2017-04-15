​В Иерусалиме сошел Благодатный огонь // ВИДЕО

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, передает корреспондент ТАСС.

Каждый год в Великую субботу накануне Пасхи тысячи верующих собираются в храме Гроба Господня, чтобы стать свидетелями этого события. Несколько часов они читают молитвы. Сходит Благодатный огонь в Кувуклии - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос.

От огня свечей патриарха Иерусалима и всея Палестины Феофила III верующие подожгли свои свечи, и Благодатный огонь распространился по храму. Лампадку, как и в прошлом году, поджег от патриаршего огня и председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин. К ночной пасхальной службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла огонь будет доставлен самолетом в столичный аэропорт Внуково, а после - в храм Христа Спасителя. Традиционно делегацию в аэропорту встретят верующие, которые развезут Благодатный огонь в храмы страны.