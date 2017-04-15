​В воскресенье в Югре ожидается неблагоприятная погода

В воскресенье, 16 апреля, в Югре ожидается неблагоприятная погода. По прогнозам Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами в округе ветер усилится до 12-17 метров в секунду. Ожидаются осадки смешанного характера, гололед. Температура ночью составит -1,+4 ºС, при прояснениях -3,-8 ºС, по юго-западу до +9 ºС, днём +6,+11 ºС, местами -2,+3 ºС.

По предварительным прогнозам, с 16 по 21 апреля в Югре ожидается неустойчивый характер погоды с неоднородным температурным режимом. С 16 по 18 апреля в большинстве районов пройдут осадки смешанного характера, при отрицательной температуре воздуха на дорогах будет скользко, при усилении ветра метель. Улучшаться погода начнет с 19 апреля. Но, как только ветер станет умеренным, а осадки прекратятся, температуры воздуха понизится.