​Наталья Комарова рассказала Валентине Матвиенко о достижениях Югры

Накануне состоялась встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и губернатора Югры Натальи Комаровой. Основной ее темой стали социально-экономические показатели развития региона по итогам первого квартала 2017 года, сообщили в департаменте общественных и внешних связей округа.

Наталья Комарова рассказала, что и в экономике, и в плане социального развития за этот период показатели Ханты-Мансийского автономного округа несколько превышают запланированный и ожидаемый уровень. «Это касается и бюджетных ожиданий, и основных макроэкономических показателей», - подчеркнула она и добавила, что в регионе системно обеспечивается наблюдение за достижением показателей, которые предусмотрены Указами Президента России.

Например, Фонд содействия реформированию ЖКХ принял отчет Ханты-Мансийского автономного округа о ходе расселения аварийного и ветхого жилья. Поручение Президента по этому направлению в регионе исполнено. Для расселения предполагалось 210 домов площадью 73,31 тысяч квадратных метров, на которых проживают 5,51 тысяч человек. Их расселение осуществлялось на основе адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2013-2017 годы, а также муниципальных программ. Кроме того, в период с 2013 по 2016 годы в Ханты-Мансийском автономном округе дополнительно снесено 382,5 тысячи квадратных метров аварийного и ветхого жилья. За проделанную работу руководство округа поблагодарил председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.