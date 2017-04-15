​Полпред президента в УрФО Игорь Холманских заработал за год 7,5 млн рублей

В 2016 году полпред президента в УрФО Игорь Холманских заработал 7 млн 574 тысяч 701 рубль, следует из декларации, опубликованной на сайте Кремля. По сравнению с прошлым годом, когда было задекларировано 7 млн 428 тысяч 413 рублей, его доходы почти не изменились. В собственности у полпреда находится: квартира площадью 42,4 кв. м., 1/3 доли квартиры (101,4 кв.м.), ½ доли квартиры (113,5 кв.м.), гаражный бокс (24 кв. м.) и нежилым помещением площадью 14,7 квадратного метра.

Супруга Холманских заработала почти 377 тысяч рублей. На ней числится автомобиль Toyota Highlander. В пользовании супругов находится большой жилой дом общей площадью 433,3 квадратного метра.

Президент РФ Владимир Путин в прошлом году заработал 8 млн 858 тысяч 432 рубля. В собственности у российского лидера земельный участок (1500 кв.м) и квартира (77 кв.м.) и гараж (18 кв.м), а также автомобили ГАЗ М21, ГАЗ М21, Нива и прицеп автомобильный «Скиф». В пользовании у Путина квартира (153,7 кв.м.) и гараж (18 кв.м.).

Премьер-министр России Дмитрий Медведев за прошлый год получил доход в 8 млн 586 тысяч 974 рубля. Это почти на 181 тысяч рублей меньше, чем в 2015. Медведев является собственником квартиры площадью 367,8 кв м. Кроме того, на условиях аренды (сроком 49 лет) премьер владеет земельным участком в 47 соток, также расположенным в пределах российской территории. В автопарке премьера два раритетных легковых автомобиля - ГАЗ-20 «Победа» 1948 года выпуска и ГАЗ-21 «Волга» 1962 года выпуска. Его супруга владеет Volkswagen Golf 1999 года выпуска. Светлане Медведевой также принадлежат два машино-места общей площадью 32,5 кв м. В прошлом году супруга председателя правительства не получила никакого дохода.