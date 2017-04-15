​Михаил Горбачев констатировал наличие признаков новой холодной войны

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что современная обстановка в мире имеет признаки новой холодной войны. Такое заявление он сделал в интервью немецкой газете Bild.
«Речь политиков и высокопоставленных военачальников становится все более воинственной, доктрины получают все более жесткие формулировки. СМИ все это подхватывают и подогревают еще больше. Постоянно ухудшаются отношения между крупными державами, появляется ощущение, что мир настраивается на новую войну. То есть, можно констатировать все признаки холодной войны», - приводит цитату Горбачева ТАСС.
Мифы и факты о хосписе. Светлана Стоцкая, директор сургутского хосписа «Золотое сердце» // ONLINE 20 апреля в 15.00