​Мегионская школа № 3 стала призером трех престижных конкурсов

Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов Мегиона стала победителем международного и двух всероссийских конкурсов, организатором которых выступила Международная славянская академия наук, образования, искусств и культуры.

В департаменте общественных и внешних связей рассказали, что на ежегодном заочном международном конкурсе «Надежда планеты» школа № 3 стала лауреатом конкурса в номинации «Волонтерское движение» и была награждена серебряной медалью за оригинальный комплект материалов по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию обучающихся.

«Золото» учебное заведение взяло во Всероссийском конкурсе молодежных социально-значимых инициатив, начинаний и опыта «Мир молодости». Высшая награда была получена а расширение инструментальной базы формирования основ патриотизма подрастающего поколения и оригинальный комплект материалов «Креативные формы пропаганды созидательной активности молодежи».

Во Всероссийском конкурсе «Учитель, перед именем твоим…» работы коллектива общеобразовательного учреждения были отмечены сразу двумя наградами. Педагоги учреждения Ольга Зубкова и Светлана Дектерева были награждены золотой медалью в номинации «Инновации» за актуализацию проблемы поиска новых ресурсов патриотического воспитания и гражданского становления молодежи и комплект материалов, отражающих креативные формы пропаганды созидательной активности обучающихся, и серебряной медалью в номинации «Волонтерское движение» за эффективную практику гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи на основе волонтерского движения.