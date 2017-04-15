​Во время празднования Пасхи у всех храмов округа будут дежурить сотрудники МЧС

Во время празднования Пасхи у всех храмов Югры будут дежурить сотрудники МЧС для того, чтобы обеспечивать пожарную безопасность. Накануне инспекторы государственного пожарного надзора провели в культовых учреждениях профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и противопожарные инструктажи.

«Мерам пожарной безопасности обучен персонал культовых заведений. Особое внимание священнослужителей инспекторы обратили на функционирование систем противопожарной защиты, состояние путей эвакуации, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, готовность к действиям в случае пожара», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Для того, чтобы праздник оставил только радостные воспоминания и впечатления, спасатели округа призывают жителей округа соблюдать основные правила безопасного поведения:

- будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, закатывайте рукава одежды;

- под свечой держите кусок бумаги или носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу, и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую свечу на одежду;

- подвязывайте крепко платки и убирайте волосы, уменьшая риск попадания на них огня свечи при наклоне головы;

- следите за детьми, чтобы они не расположили горящую свечу рядом с вашей одеждой;

- старайтесь соблюдать безопасное расстояние от других прихожан;

- в случае загорания одежды быстро скиньте ее, постарайтесь потушить огнетушителем или накройте плотным материалом;

- изучите планировку молельного зала и в целом здания церкви, чтобы знать пути эвакуации, которых обязательно должно быть несколько, а все двери на выход открыты;

- в случае срабатывания пожарной сигнализации и оповещения о пожаре не пугайтесь, покидайте молельный зал быстро, но не создавайте паники и давки.

При возникновении пожара немедленно звоните по телефону 101.