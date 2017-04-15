​В 2017 году в Югре готовят к открытию шесть образовательных учреждений

В 2017 году в Югре планируется ввести шесть образовательных учреждений за счет регионального и местных бюджетов, а также за счет привлеченных средств от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа, сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Уже весной в Ханты-Мансийске в рамках программы «Сотрудничество» введут школу - детский сад на 600 учащихся и 200 воспитанников. В Октябрьском районе в поселке Комсомольский к вводу запланирован комплекс школа-детский сад на 50 учеников и 20 воспитанников. Осенью в поселке Кормужиханка планируется к открытию аналогичное учреждение. В октябре в поселке в Хулимсунт Березовского района готовится к открытию школа на 140 мест. В декабре в селе Перегребное Октябрьского района планируется ввести школу-детсад на 400 учеников и 200 воспитанников. Еще одна школа-детсад появится в поселке Юганская Обь Нефтеюганского района. Она рассчитана на 130 учеников и 80 воспитанников.