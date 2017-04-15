​В Нягани возобновил работу кабинет челюстно-лицевого хирурга

В Няганской окружной больнице возобновил работу кабинет челюстно-лицевого хирурга, оснащенный по последнему слову медицинской техники. Прием ведет доктор Анастасия Горбунова. За последние полгода выполнила порядка 120 стандартных и редких операций. За помощью к ней уже более шести лет обращаются жители Нягани, Урая, Югорска, Октябрьского и Советского районов. Несмотря на большую загруженность, врач всегда рада новым пациентам и готова проконсультировать любого, кто обратится к ней с профилактической целью.

Пациенты с нетерпением ждали узкого специалиста. С появлением хирурга исчезла необходимость отправлять больных в специализированный центр Сургута, отмечает ОТРК «Югра». Профессия челюстно-лицевого хирурга находится на стыке специальностей - вместе с лор-врачами, окулистами, нейрохирургами и травматологами врач не просто занимается патологиями органов, расположенных на лице, но и возвращает им эстетический вид.