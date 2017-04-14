​В 2016 году президент России заработал меньше девяти миллионов рублей

На сайте Кремля опубликована декларация о доходах президента России Владимира Путина за 2016 год. Как следует из документа, глава государства в прошлом году заработал 8 млн 858 тысяч 432 рубля. В собственности у российского лидера земельный участок (1500 кв.м) и квартира (77 кв.м.) и гараж (18 кв.м), а также автомобили ГАЗ М21, ГАЗ М21, Нива и прицеп автомобильный «Скиф». В пользовании у Путина квартира (153,7 кв.м.) и гараж (18 кв.м.).
Доходы президента в 2015 году составили 8,89 млн рублей.
Мифы и факты о хосписе. Светлана Стоцкая, директор сургутского хосписа «Золотое сердце» // ONLINE 20 апреля в 15.00