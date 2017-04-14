​Полицейские Мегиона раскрыли кражу денег из кассы магазина // ВИДЕО ОГРАБЛЕНИЯ

В дежурную часть ОМВД России по Мегиону поступило сообщение о том, что в одном из магазинов города совершена кража денег.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что неизвестный мужчина под видом покупателя, воспользовавшись занятостью продавца, похитил из кассы около 25 тысяч рублей, после чего поспешно покинул торговое помещение. Запись с камеры наблюдения, установленной в помещении магазина, позволила сотрудникам полиции быстро установить приметы злоумышленника. По подозрению в совершении кражи полицейские задержали жителя города Нижневартовска 1985 года рождения, ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления. Данный гражданин был доставлен в отдел полиции, где признал свою вину и рассказал, что похищенные деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.