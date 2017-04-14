​Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков посетил с рабочим визитом город Когалым

Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков (фракция ЛДПР) посетил с рабочим визитом город Когалым, где провел встречу с главой города Николаем Пальчиковым. Во время общения были затронуты различные аспекты жизнедеятельности города. В частности, обсудили проблемы безопасной перевозки детей. Николай Николаевич рассказал, что в решении такой важной задачи большую помощь оказывают нефтяники города. Именно благодаря совместной работе администрации и нефтяных организаций Когалыма удалось существенно продвинуться в решении этого вопроса.

«Безопасность и здоровье детей всегда должны стоять во главе угла, - сказал Михаил Селюков. – Зачастую для решения того или иного вопроса необходим комплексный подход. Успешная реализация задачи организации безопасных перевозок детей - яркий пример эффективного взаимодействия администрации города с его жителями».

Также Михаил Селюков провел прием граждан по личным вопросам. Были затронуты жилищные проблемы, вопросы предоставления субсидий и льгот. По результатам всех обращений были даны разъяснения. Проблемы, озвученные на приеме граждан, находятся на контроле депутата

В завершении рабочего дня Михаил Селюков встретился с партактивом Когалымского городского отделения ЛДПР.