​В Пыть-Яхе директор Управления горхозяйства обвиняется в превышении должностных полномочий

В Пыть-Яхе возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального унитарного предприятия «Управление городского хозяйства». Следствие полагает, что он необоснованно перечислил подрядчику 89 миллионов бюджетных рублей. О ходе следствия рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Установлено, что директор заключил с подрядной организацией договор на осуществление работ по капитальному ремонту оборудования водоочистных сооружений. При этом достоверно зная, что работы по его установке и пуску в эксплуатацию не проведены и чистая вода жителям города не подается, подписал акты приемки выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения. В дальнейшем он представил указанные акты в администрацию города и получил субсидию на возмещение затрат. Полученные бюджетные средства на общую сумму свыше 89 млн рублей директор необоснованно перечислил подрядчику.

Прокуратура направила материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении директора муниципального предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ: совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.