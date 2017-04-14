​На Пасху в городах Югры будет ограничено движение // ГРАФИК

В городах Югры 15 и 16 апреля будет ограничено движение транспорта для проведения проведения православного праздника Пасхи, сообщает пресс-служба Госавтоинспеции Югры. «Убедительно просим автолюбителей заблаговременно планировать маршруты поездок и выбирать пути объезда, а также не оставлять припаркованный транспорт на проезжей части и в непосредственной близости к ней на улицах, по которым будут проходить мероприятия», - обратились в ведомстве к жителям округа.

В Ханты-Мансийске с 20.00 15 апреля до 03.00 16 апреля на прилегающей территории и на подъезде к храму «Воскресенье Христова», от дома № 26 до дома № 44 по улице Гагарина, по правой полосе будет частично ограничено движение транспортных средств, в целях организации дополнительных парковочных мест для автотранспортных средств прихожан.

В Лангепасе 16 апреля с 13.00 до 14.30 ограничат движение по улицам Парковая, Солнечная, Ленина, Дружбы Народов.

В Нягани 16 апреля ограничат движение в период времени с 10.00 до 16.00 на улице Ленина от дома № 5 1 мкр. до перекрестка улиц Ленина и Загородных; с 11.00 до 11.30 - от Храма по ул. Загородных до центральной площади.

В Мегионе 16 апреля ограничат движения в период времени с 14.50 до 16.00 от Храма Покрова Божьей Матери по улицам Нефтяников, Свободы, Заречная, Новая, ул. Ленина, Строителей.

В Кондинском районе в г.п. Междуреченский 16 апреля с 11.00 до 12.00 будут перекрыты следующие перекрестки. ул. Мира – ул. Гагарина, ул. Гагарина – ул. Толстова, ул. Толстова – ул. Титова, ул. Титова – ул. Сибирская, ул. Сибирская – ул. Гагарина, ул. Гагарина – ул. Свободы.

В Нефтеюганске 16 апреля с 12.00 до 14.00 ограничат движение от Храма Святого Духа по улицам Молодежная, Парковая, Ленина, Гагарина.

В Когалыме с 11.00 15 апреля до 05.00 16 апреля будет перекрыто движение по улице Югорская, от улицы Дружбы Народов до улицы Янтарная.

В городе Покачи 16 апреля с 12 до 13 часов будет ограничено движение по улицам Мира, Таежная, Молодежная , Комсомольская.

В Пыть-Яхе 15 апреля с 8.30 до 03.00 16 апреля будет перекрыта улица Православная.

В Урае 15 апреля с 22.00 до 10.30 16 апреля ограничение движения по улице Узбекистанская. от Вечного огня до улицы Яковлева. 16 апреля с 10.30 до 14.00 - по улицам Узбекистанская, Космонавтов, Пионеров, Северная, Ленина, Яковлева.

В Радужном с 17.00 15 апреля до 03.00 16 апреля ограничат движение по улице Возрождения и улице Нефтянников.

В Сургутском районе в Лянторе 16 апреля с 11.30 до 13.00 ограничение движения по улицам Таежная, Сергея Лазо, Эстонских Дорожников, Назаргалеева, Согласия, Виктора Кингисеппа, и Центральная. В п. Нижнесортымский 16 апреля с 12.00 до 13.00 ограничат движение по улицам Северная, Сартымская, Хусаинова, Энтузиастов.